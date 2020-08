Street food, raccolta mele, festival del benessere e gite fuori porta: ecco cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

Ultimo weekend di agosto, ma le occasioni per vivere momenti di festa e di vacanza non sono finite. Diverse le proposte per trascorrere un weekend all'insegna del buon cibo, della cultura, della musica e di qualche gita fuoriporta, meteo permettendo.

Sagre e Food

Per chi vuole fare uno strappo alla dieta la Brianza offre diverse gustose occasioni culinarie. A Senago si conclude la Festa degli arrosticini abruzzesi e delle bombette pugliesi, con la possibilità di gustarle in loco o di optare per il servizio takeaway. Il menù comprende anche altre gustose ricette della cucina regionale.

A Macherio street food per la festa patronale: il Covid annulla musica ed eventi, ma la piazza ospita i truck dei migliori piatti della cucina italiana con leccornie dolci e salate.

A Desio omaggio ai sapori siciliani: tre giorni di buon cibo, con piatti tipici della tradizione siciliana dalla pasta alla Norma agli arancini, ai dolcissimi cannoli.

Non solo bontà per il palato, ma anche bellezza per gli occhi: a Sesto San Giovanni in scena le fontane danzanti e lo street food: tre giorni di festa e di buon cibo con tante prelibatezze sui truck trasformati in cucina.

Cinema, musica, orto e benessere

Per chi ama il cinema sotto le stelle a Villasanta ultimo appuntamento con le proiezioni in Villa Camperio; la rassegna estiva si chiude con il film "La dea fortunata" (ingresso 4 euro).

A Besana appuntamento con la musica con il concerto della Banda musicale del paese che si esibirà per ringraziare volontari e operatori sanitari che durante la pandemia si sono messi a disposizione della collettività.

Se invece preferite trasformarvi qualche ora in contadini a Ceriano Laghetto nel frutteto del Parco inizia la raccolta delle mele. Un'occasione per riempire il cesto di ottimi frutti e per vivere un pomeriggio insolito, insieme alla famiglia.

Per chi vuole regalarsi un giorno di completo relax l'appuntamento è a Lesmo al Brianza Benessere Festival: tanti stand, conferenze e workshop legate al mondo del benessere,delle pratiche olistiche e del rilassamento.

Gite fuori porta con i bambini

Se volete regalarvi ancora qualche momento di vacanza prima della ripresa, senza spostarvi troppo da Monza e dalla Brianza, le proposte non mancano. Dalle passeggiate sui sentieri accessibili anche con i bambini con il passeggino regalandovi qualche ora di fresco e ammirando le bellezze della natura; alla visita all'azienda agricola nel Parco di Monza un'occasione per mostrare ai bambini gli animali della fattoria e acquistare anche prodotti a chilometro zero, a una trasferta sulla funicolare per ammirare i paesaggi dall'alto.