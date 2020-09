Sagre, visite guidate, concerti e gite fuori porta: cosa fare nel weekend per chi resta a Monza e Brianza

Nel weekend del primo Gran Premio a porte chiuse non mancano comunque le occasioni per divertirsi nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid. Tante le proposte per trascorrere un fine settimana di relax e di festa tra visite guidate, sagre e appuntamenti anche per i più piccoli. In questi giorni a farla da padrone sarà il buon cibo. Ma ecco tutte le proposte.

Sagre e Food

Per chi vuole concedersi un pranzo fuori casa servito dai personaggi dei cartoni animati da non perdere lo street food con gli eroi di Walt Disney: a Nova Milanese panini, patatine, arrosticini e cannoli saranno serviti dai personaggi dei cartoon.

Per gli amanti della tradizione culinaria lombarda l'appuntamento è a Seregno alla Festa della Madonna della Campagna con un menù a base di pizzoccheri, trippa, polenta e altre prelibatezze lombarde.

Un appuntamento solo per gli estimatori: a Sulbiate in programma la Sagra della lumaca; lumache in tutte le salse e per i più piccoli panini e patatine fritte.

Se ai sapori gourmet preferite la tradizione bavarese allora fate un salto all' OktoberFest in programma a Desio: tutti i piatti tipici della tradizione di Monaco di Baviera serviti con ottima birra.

Visite guidate e appuntamenti in mezzo alla natura

Se desiderate trascorrere un fine settimana di scoperte anche in mezzo alla natura ecco alcune proposte.

Per chi resta a Monza l'associazione culturale Art-U organizza una visita guidata alla scoperta del Parco comodamente seduti sul trenino.

Se per qualche ora volete trasformarvi in contadini prosegue la raccolta delle mele al parco di Ceriano Laghetto: un tuffo nel verde e per i più piccoli spazi di gioco e di animazione.

A Varedo infine lezioni di yoga nel parco: armati solo di tappetino e abbigliamento comodo potrete rilassarvi all'ombra degli alberi rigenerando corpo e spirito.

Musica, cultura e sport

In questo fine settimana diversi anche gli appuntamenti musicali dal vivo. A Seregno concerto del cuore per ricordare le vittime del Covid e per ringraziare volontari e operatori sanitari che durante la pandemia non si sono risparmiati.

A Monza invece va in scena l'operetta con la Compagnia di Elena D'Angelo. Appuntamenti gratuiti in piazza, ma è necessario prenotarsi.

Ultimi appuntamenti anche della rassegna teatrale L'ultima luna d'estate: tra le colline brianzole spettacoli, perfomance e momenti culinari.

Se invece volete godervi il Gran Premio in piazza a Biassono torna in versione ridotta Biassono Gp.: maxischermo per assistere a prove e gara, simulatori di guida e le moto del grande Fabrizio Pirovano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra castelli e ville di nobiltà

Le previsioni garantiscono bel tempo. Se nel fine settimana preferite regalarvi una gita fuori porta senza però allontarvi troppo non mancano le idee. Potrete sentirvi principi per un giorno andando alla scoperta dei castelli della Lombardia: a pochi km da Monza ci sono tesori da visitare e ammirare.

Se non avete voglia di mettervi alla guida salite in bicicletta e percorrete le piste ciclabili che da Villasanta vi condurranno alla scoperta delle ville dei nobili di Monza e Brianza. Per una domenica green, culturale e salutare.