"Villa Reale: esempio del fallimento del federalismo demaniale"

"Lo stato in cui versa la Villa Reale di Monza è il classico esempio di federalismo demaniale fallimentare". La stoccata arriva dall'onorevole Francesco Boccia, deputato dem e responsabile Regioni e enti locali della Segreteria nazionale, durante l'incontro svoltosi nella mattinata di venerdì 29 aprile a Monza. Boccia non ha avuto parole tenere sul gioiello (non solo) monzese.

"La Regione Lombardia e la Provincia di Monza hanno voluto prendere quel bene senza essere mai stati in grado di investire e di valorizzarlo - ha dichiarato -. In questo modo si è fatto un danno non solo alla Villa Reale ma all'intera città. Il Partito democratico c'è come partito e come comunità e con Paolo Pilotto prossimo sindaco di Monza vogliamo riconnettere la Villa Reale con un'idea di futuro della città".

Durante l'incontro sono stati affrontati vari temi, in primis quello del futuro della metropolitana attesa in città ormai da decenni, oltre che del futuro della Villa Reale e del suo Parco. Villa Reale merita una dimensione europea - ha postato sul suo profilo facebook Paolo Pilotto al termine dell'incontro -. Merita di appartenere al circuito internazionale dei grandi beni culturali. Per farlo però la nostra città deve essere in grado di dare concretezza alle proprie ambizioni. Lo stesso avvio dei lavori sulla M5, i cui primi finanziamenti provengono da un governo di centrosinistra, apre una prospettiva importante, che la città deve sapere sostenere mantenendo relazioni costanti con Milano e gli altri enti, compreso il Governo. Solo attraverso un costante rapporto fra Istituzioni si può garantire a Monza il salto di qualità che i cittadini desiderano".

Iniziano quindi a scaldarsi i motori della campagna elettorale. Il 12 giugno i figli di Teodolinda dovranno scegliere tra il sindaco uscente Dario Allevi (sostenuto da una coalizione di centro destra), Paolo Pilotto (coalizione di centro sinistra), Paolo Piffer (lista civica Civicamente), Alberto Mariani (Grande Nord), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) e Sandro Belli (Popolo della Famiglia e Ancora Italia), Carlo Chierico (Lista civica Monza Unita) e Daniela Brambilla (Italexit) e l'ex magistrato Ambrogio Moccia (Movimento Moccia per Monza).