I 152 (nuovi) alberi piantati lungo una delle strade più trafficate di Monza

Viale Fermi diventa più green. Uno dei viali più trafficati della città al centro di un intervento di posa di nuove piante lungo lo spazio verde che divide le due carreggiate.

L'annuncio dell'assessore all'Ambiente Giada Turato che con un post sul suo profilo Facebook ha comunicato l'importante intervento lungo quell'asse stradale che ogni giorno viene attraversato da migliaia di automobili in entrata e in uscita dalla città. L'assessore ha spiegato che nei giorni scorsi è iniziato l'intervento di posa di nuove piante. "152 nuove piante Quercus Robur 'Fastigiata Koster" in sostituzione delle alberature morte piantate nel 2021 (dalla passata giunta Allevi, ndr) - precisa -. Si prevedendo ulteriori precauzioni per la conservazione in buone condizioni vegetative, tra cui irrigazione e garanzia di attecchimento". Da tempo il Comitato di quartiere di Sant'Albino sollecita interventi per fare fronte al pesante traffico veicolare che ogni giorno attraversa la città. Aveva più volte richiesto (così come i residenti di San Rocco) il posizionamento di una centralina di Arpa vicino della rotonda per la rilevazione delle polveri sottili e la realizzazione di un tunnel per 'snellire' il serpentone di traffico che soprattutto nelle ore di punta si crea nei pressi della grande rotonda di Sant'Albino.

L'assessore Turato ha annunciato che a breve inizieranno i lavori di rifacimento della passerella ciclopedonale che collega il quartiere di Sant'Albino con il cimitero. Una passerella che da tempo è ridotta in pessime condizioni, transennata in più parti. Inaugurata a luglio 2018, dopo una lunga fase di progettazione, la struttura dopo poco ha iniziato a risentire dei problemi del tempo e dell'uso di materiali che si deteriorano rapidamente. Infine l'assessore Turato ha annunciato che verrà ultimata la posa degli attenuatori d'urto danneggiati in seguito ad alcuni incidenti stradali e verranno posizionati 16 nuovi cartelli di segnaletica stradale.