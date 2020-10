Sagre, ville aperte, musica e mercatini: che cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

Le previsioni non danno bel tempo ma, armati di ombrello, ci sono tante occasioni per trascorrere un fine settimana diverso. Sagre, mercatini, mostre, visite guidate e appuntamenti culinari. Ecco che cosa fare nel fine settimana a Monza e dintorni.

Sagre e Food

Buone notizie per gli amanti dei funghi: la Festa del porcino di Senago è stata prorogata, e anche questo weekend sarà possibile gustare piatti a base del principe delle tavole autunnali.

A Varedo invece pizzoccherata in compagnia: in Villa Bagatti verrà servito il piatto tipico della tradizione valtellinese. Naturalmente nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.

A Monza arriva il truck di PizzAut: i pizzaioli "speciali" di Nico Acampora sforneranno le loro buonissime pizze; pizze speciali per aiutare i ragazzi autistici a inserirsi nel mondo del lavoro.

L'autunno è anche il tempo della torta paesana; la potrete trovare alla Sagra di Desio. Oltre al dolce della tradizione anche bancarelle e artigiani in piazza.

Ad Arcore c'è il pranzo con gli alpini a base di polenta, cassoeula e tanta solidarietà.

Per gli amanti dei sapori italiani (ma anche internazionali) a Cinisello Balsamo da non perdere il Mercato Europeo: ottanta espositori provenienti dall'Italia e dall'estero.

Visite guidate tra Ville e giardini

Una passeggiata in mezzo alla natura: l'associazione culturale Art-U organizza una visita guidata nei giardini reali della Villa Reale di Monza.

Prosegue la rassegna Ville Aperte: da non perdere a Monza le visite guidate agli appartamenti della Villa Reale e a Villa Mirabello.

Sempre a Monza il Festival del Parco offre visite guidate al Santuario della Madonna delle Grazie e a Villa Mirabello.

L'associazione Cammino di Sant'Agostino organizza invece una passeggiata a piedi da Gorgonzola a Trezzo, con tappa al villaggio operaio di Crespi d'Adda, sito dell'Unesco.

Natura e salute

Contadini per un giorno: per chi ancora non l'ha provato da non perdere la raccolta delle mele al Frutteto di Ceriano Laghetto. Un bel momento in mezzo alla natura, raccogliendo i frutti da portare in tavola.

A Lissone appuntamento con la prevenzione: visite senologiche gratuite e senza prenotazione grazie all'associazione Una vita in rosa.

Musica e mostre

Monza nel fine settimana si trasforma nella capitale della musica. In piazza Trento e Trieste torna il tradizionale appuntamento con Mille chitarre in piazza, questa volta però ridotte solo a duecento e seguendo tutte le prescrizioni Covid.

Sempre in tema di musica in Galleria civica sarà possibile visitare la mostra Tutte le note in musica: oltre settanta scatti che immortalano strumenti e musicisti.

Alla scoperta di castelli e borghi medioevali

Per chi ha voglia regalarsi una gita fuoriporta il weekend può essere l'occasione per andare alla scoperta dei castelli e dei borghi medioevali. In Lombardia ce ne sono molti: un patrimonio di storia e di tradizioni tutto da scoprire.