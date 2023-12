La Brianza capitale dei supermercati: quanti (e dove) ne sono stati aperti nel 2023

Per chi deve riempire il carrello dello spesa in Brianza c’è solo l’imbarazzo della scelta. Centinaia i piccoli e grandi supermercati presenti sul territorio, oltre a quelli in fase di realizzazione. E tanti ne sono stati inaugurati anche nel corso di questo 2023. Numerosi i tagli del nastro (spesso con al seguito anche i sindaci in fascia tricolore) per il nuovo supermarket che apre i battenti nei paesi e nelle città e che, oltre a portare un nuovo punto vendita, crea anche posti di lavoro sul territorio. Supermercati che nella maggior parte dei casi sono stati realizzati in aree dismesse.

A gennaio a Cesano Maderno ha chiuso i battenti lo storico Lidl di via Lazio (aperto nel 1997) per inaugurare uno store più grande in via Nazionale dei Giovi. Sempre Lidl a febbraio a Bovisio Masciago ha trasformato l’ex falegnameria tra via Desio e via Fortuzzi in un nuovo punto vendita. In estate a Lesmo è stato inaugurato il supermercato Iperal, recuperando l’area dove un tempo sorgeva la Texnova, una grande fabbrica tessile. Anche a Vedano al Lambro il 2023 ha visto l’inaugurazione di un nuovo supermercato: uno store Iperal che ha organizzato un “job day” riservato ai residenti nel piccolo comune brianzolo (aprendo le candidature anche alle persone senza esperienza).

A Varedo a ottobre c’è stato invece il taglio del nastro del nuovo Iperal realizzato in corso Milano in una parte dell’ex Snia ormai dismessa da tempo e dove sono stati assunti 54 nuovi dipendenti. Alla fine di novembre anche a Seregno è arrivato il nuovo supermercato: brand Aldi, in via Milano, recuperato all’interno di quello che un tempo era un grande spazio espositivo e di vendita di mobili. Settimana scorsa è stata poi la volta di Seveso dove – sempre il marchio Aldi – ha aperto lo store in via Tonale. Nei giorni scorsi poi è stata la volta di Muggiò: Aldi ha aperto uno store in via Mazzini (angolo via Beato Angelico). E sempre in questi giorni una nuova inaugurazione: Lidl poi ha aperto a Carnate in va Barassi dove sono state assunte 27 persone.